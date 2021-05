Próxima edição do Big brother terá ex-BBB's, Pipoca e Camarote

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

A TV Globo prepara novo Big dos Bigs. A próxima edição do Big brother Brasil tem estreia prevista para o dia 24 de janeiro de 2022 e trará uma novidade, segundo informações do Observatório da TV.



O reality contará com 22 participantes, 107 episódios e três grupos: Camarote (influenciadores digitais), Pipoca (anônimos) e Veteranos (ex-participantes da atração). A emissora descarta uma temporada do BBB apenas com anônimos, já que as últimos edições renderam uma ótima receita para a empresa dos Marinho, ainda segundo o site.

A produção do BBB 22 seguirá a mesma dinâmica das últimas edições. A mudança principal será a inclusão de um novo grupo na atração, dessa vez, os veteranos, que contará apenas com ex-BBBs.

O apresentador Tiago Leifert, que apresenta o programa, continuará no comando do Big dos Bigs até 2025, data do contrato da Globo com a Endemol, detentora da marca Big brother Brasil. Diante disso, os rumores de que Tiago que estava cotado para substituir Luciano Huck na grade de programação de sábado da TV Globo estão descartados. Leifert é aprovado pelos fãs do programa por ser transparente e leal com os seus sentimentos diante do público, além de ser o queridinho dos patrocinadores da atração.