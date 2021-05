Fim dos Pearson? Segundo site, 'This is us' acaba após a sexta temporada

RN Ronayre Nunes

Parece que as lágrimas que a família Pearson arrancou dos telespectadores por cinco anos estão com os dias contados. Segundo o portal norte-americano The Hollywood Reporter, a série This is us chegará ao fim após a conclusão da sexta temporada.



A nova fase da série deve ir ao ar junto com o outono norte-americano — a “fall season” —, em meados de outubro e chegar ao fim ainda no primeiro semestre de 2022. De acordo com o THR, a NBC (emissora que transmite This is us nos Estados Unidos) já deve anunciar o fim da produção nesta sexta-feira (14/5).

Figurando como sucesso de público e crítica, This is us mantém uma média de 10 milhões de telespectadores nos Estados Unidos. Nos tapetes vermelhos a série também brilha: Sterling K. Brown já venceu um Emmy, um Globo de Ouro e um SAG Award pelo papel de Randall na produção.



Se quiser maratonar, no Brasil This is us está disponível no streaming da Amazon Prime Video.