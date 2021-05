Fotógrafo José Roberto Bassul ganha o PrixPhoto Aliança Francesa

A série 'O sol vem depois' foi inspirada em música de Emicida - (crédito: José Roberto Bassul)

Carioca radicado em Brasília desde 1957, José Roberto Bassul é o ganhador da 10ª edição do PrixPhoto Aliança Francesa. O tema deste ano foi ‘Reflexos’ e o concurso recebeu mais de 680 inscrições. O objetivo era fazer uma reinterpretação da fotografia a partir das transformações do mundo e dos desafios atuais.



Para o prêmio, Bassul inscreveu uma série de 10 fotografias. Ele conta que a ideia era “expressar visualmente os sentimentos de perda, desesperança, desencanto e frustrações que todos nós estamos enfrentando durante a pandemia”.

O fotógrafo, que é formado em Arquitetura, explica que a maior parte das obras foram fotografadas durante a pandemia e que sua inspiração veio de uma canção do Emicida chamada A ordem natural das coisas. Um dos refrões da música diz “o sol vem depois” e dá nome à série de fotografias. Para Bassul, “a canção aborda as dificuldades na vida de quem mora nas periferias e sai para trabalhar ainda de madrugada. E valoriza as singelas relações de afeto que a noite abriga. Expõe, assim, as injustiças do mundo sem se desfazer da poesia”.

O carioca comenta que o tema escolhido para a edição deste ano,‘Reflexos’ foi muito interessante pois “partiu de uma acepção muito recorrente na fotografia, reflexos em espelhos, superfícies da água etc, para abarcar conceitualmente o sentido dos reflexos causados pela pandemia, por esse tempo em suspensão, nas relações humanas e nos próprios indivíduos”, explica ele.

José Roberto Bassul já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, entre eles estão o Prêmio América Latina do FotoRio 2020 e o Fotolivro do Ano no Moscow International Foto Awards – MIFA 2020. Ganhou também o primeiro lugar em arquitetura no International Photography Awards – IPA 2018 e medalhas de ouro no Prix de La Photographie Paris – PX3 de 2017, 2018 e 2020. O fotógrafo tem várias obras em coleções privadas e nos acervos do Museu Nacional da República, em Brasília, do Museu de Arte do Rio de Janeiro e no Museu da Fotografia, em Fortaleza.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel