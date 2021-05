Juliette revela que não tem problemas em conversar com Sarah após polêmicas

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Recentemente, a ganhadora do BBB21, Juliette Freire, realizou uma sessão de fotos para a revista Maire Claire, em que revelou que "não vê problemas" em conversar com Sarah Andrade. As sisters tiveram alguns problemas de convivência no confinamento do reality.

"Não tenho problema em conversar. Estou aberta, não tenho nenhum problema. Não vi tudo, estou escutando muita coisa. Alguns falam 'Sariette', outros dizem 'não fale com ela'"

Juliette Freire

A paraibana complementou que cada um a diz uma coisa sobre o que fazer, mas que ainda não teve tempo de ver o programa para poder avaliar por si mesma. Ela aproveitou para agradecer o carinho dos fãs que torcem por sua relação com Sarah, os Sariettes.

"Cada um diz uma coisa. Eu não vi, mas, de toda forma eu agradeço o carinho de quem torce por Sariette. Toda forma de amor para mim é linda, então se vocês amam, para mim está tudo bem"

Juliette Freire

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Vale lembrar que, no começo desta semana, Sarah declarou ao jornal O Dia que gostaria de conversar com a maquiadora. "Todo mundo que eu tive problemas eu já resolvi e está tudo bem. Então com ela não será diferente. Quero conversar, sim, e deixar tudo bem e resolvido. Querendo ou não, a gente ainda vai conviver muito, se esbarrar muito, então quero ficar bem todos que participaram, inclusive com a Juliette", afirmou a consultora de marketing digital.