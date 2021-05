Ex-vendedor de picolé, brother do BBB19 é aprovado no Enem

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram )

Danrley Ferreira, 22 anos, participante do BBB19, divulgou a aprovação no curso de pedagogia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).



O ex-vendedor de picolé, morador da comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, afirmou que o desejo de fazer o curso veio após ele observar mais atentamente a incidência de analfabetismo na comunidade.

"Tem pessoas na minha família que são adultas e não sabem ler. Quero Pedagogia para atuar nisso: a alfabetização de jovens e adultos. Quero ajudar pessoas que têm vida ativa, estão trabalhando e ainda assim têm esse problema de defasagem. Meu foco maior vai ser em projetos sociais na comunidade e na favela".

Danrley Ferreira

O jovem já iniciou dois cursos de graduação anteriormente, física e ciências biológicas, todos na UFRJ. Entretanto, após o reality show a vida do estudante mudou. Ele se afastou da universidade para se dedicar as redes sociais e não se graduou, revelou em entrevista ao Notícias da TV.

"Sempre quis ser professor até antes, quando eu fazia licenciatura em Biologia. Eu estava quase voltando para o curso, mas passei um tempo afastado da faculdade. Viajei bastante e observei a realidade ao meu redor. Percebi a defasagem no ensino básico, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro".

Danrley Ferreira

O futuro professor aproveitou a fama instantânea e virou youtuber e influenciador digital. Atualmente, esse é o seu ganha-pão. "É um negócio. Neste momento, a minha renda principal vem da internet. Principalmente com Instagram e Twitter”, afirmou.



No entanto, Danrley vai ter que se adaptar novamente a sua rotina de estudos, o jovem inicia o curso em julho 2021. O ex-BBB revelou que, pela primeira vez, está se organizando para delegar funções, especialmente a respeito de seu canal no YouTube, que atualmente possui mais 60 mil inscritos.



"Todo o processo sou eu que faço, desde roteirização até filmagem e edição. Hoje, não tenho estrutura grande ainda, mas já é melhor. No começo, eu não tinha nada nem ninguém para fazer nada. Aprendi a me virar", recordou.



Confira abaixo o vídeo de Danrley Ferreira sobre o curso de pedagogia: