Noiva de Zezé Di Camargo detalha internação do cantor: 'Entrei em pânico'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Após Zezé Di Carmargo ter sido internado por três dias, Graciele Lacerda, noiva do cantor, falou nas redes sociais sobre o susto que passou. O artista ficou hospitalizado de domingo a quarta-feira (12/5) no Sírio Libanês após sentir dores no peito.

"Entrei aqui para contar, já que a gente foi obrigado. A gente não queria que ninguém soubesse, porque cada um tem um jeito. Tem gente que gosta de saber que foi para o hospital, está internado e foi fazer exames. A gente não gosta”, disse ela sobre a exposição pública.

Sobre a ida ao hospital, Graciele conta em detalhes: “No sábado saímos para jantar à noite e estava tudo bem. No dia seguinte íamos acordar cedo para ir visitar a minha mãe no Dia das Mães, que eu ia fazer surpresa. Mas o Zezé não dormiu direito. Eu acordei seis horas da manhã, e ele acordou indisposto e com cólica. Disse que ele deveria ter comido alguma coisa no jantar que fez mal. Eu falei: 'eu vou e você fica'. Eu fui e ele ficou”.

“Mas logo depois que eu saí para viajar, ele foi levantar para fazer xixi e sentiu uma dor no peito. Ficou preocupado, chamou o Marcos e foram para o hospital fazer exame, para saber que dorzinha era essa. A princípio vieram aqui no Einstein, que é perto. Fez um eletro que não deu nada. Fez um exame de sangue que apontou um pouco acima do normal. Ele foi, então, para o Sírio e o médico dele pediu um cateterismo para saber como está”, continua.





A influencer ainda diz que ficou em pânico quando soube da internação: “Nesse exame você vê se está tudo bem ou não. Se não tiver, já faz o que tem que fazer. Neste momento, fui falar que tinha chegado no hotel e o Marcos começou a me dar a notícia. Entrei em pânico. Tentei ver se tinha voo mais tarde para eu voltar, mas não tinha, porque com a pandemia eles reduziram os horários. Só me restou voltar na segunda-feira cedo".

Graciele detalha o procedimento: "No cateterismo, o Dr. Kalil viu que uma das veias que chegam ao coração estava com um pouco de entupimento. As veias estavam maravilhosas, mas uma específica estava bem entupida. Então, ele fez uma angioplastia para desentupir. O resto está tudo bem. Se ele estivesse na fazenda, ele poderia ter sentido a dor, deixado para lá. Poderia ter acontecido algo mais grave ou não".

"Ele foi bem cauteloso em procurar o hospital logo na primeira dor. Fica aí o alerta para as pessoas, porque isso é muito importante. Graças a Deus ele achou essa veia entupida, desentupiu e pronto".

Graciele Lacerda

Por fim, ela tranquiliza os fãs e agradece o apoio de todos. "Graças a Deus ele está bem. Hoje ele está melhor do que antes. Depois de um checkup geral, está melhor do que antes