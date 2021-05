CB Correio Braziliense

Caleb Kennedy pediu desculpas pelo vídeo nas redes sociais - (crédito: Christopher Willard/ABC)

O cantor de 16 anos Caleb Kennedy, que chegou ao top cinco da atual temporada de American idol, foi desclassificado do reality show depois que um vídeo antigo viralizou nas redes sociais. Na filmagem, ele aparece ao lado de um suposto membro da Ku Klux Klan (KKK), organização racista que defende o suprematismo branco.

Um representante da ABC, emissora que exibe o programa de apresentações musicais, comunicou à revista People que "o concorrente do American idol Caleb Kennedy não estará mais avançando na competição. O episódio de domingo contará com o top quatro, com a eliminação de um competidor". Os cantores Casey Bishop, Grace Kinstler, Chayce Beckham e Willie Spence seguem na disputa.

No vídeo, Caleb Kennedy aparece ao lado de alguém que usa um capuz branco, fazendo alusão à vestimenta da Ku Klux Klan e traz o termo "curve-se" na legenda. De acordo com a família, o cantor tinha 12 anos na época em que o vídeo foi gravado.

O ex-participante do American idol confirmou a saída do programa no Instagram pessoal. Na publicação, Caleb Kennedy pede desculpas pelo vídeo e diz que era mais novo quando ele foi gravado, mas que isso não é uma justificativa. "Eu quero pedir desculpas a todos os meus fãs, e a todo mundo que decepcionei. Eu vou ficar um tempo longe das redes sociais para me aperfeiçoar, mas, dito isso, eu sei que machuquei e decepcionei muitas pessoas, que fiz elas perderem o respeito por mim. Sinto muito! Rezo para que um dia possa recuperar a confiança de todos vocês. Obrigado por me apoiar no programa", escreveu o cantor na postagem.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caleb Kennedy (@calebkennedyofficial)

A Ku Klux Klan é uma organização terrorista fundada nos Estados Unidos na segunda metade do século 19. Além de atentados contra pessoas negras, a organização persegue outras minorias, como judeus, muçulmanos, imigrantes e pessoas LGBTQIA+.