Gravações de adaptação de ‘Viagem ao centro da terra’ começam

CB Correio Braziliense

Bastidores de Viagem ao centro da terra nova aposta do Disney+ - (crédito: Disney+/ Divulgação)

As gravações da adaptação latino-americana de Viagem ao centro da terra foram iniciadas, no México. O anúncio é da plataforma Disney+, na última quarta-feira (12/5). A série é inspirada no clássico de Júlio Verne e terá direção de José Manuel Cravioto (El chapo).







O elenco é formado pelos atores Óscar Jaenada (Cantinflas: a magia da comédia), Margarita Rosa de Francisco (Jugar con fuego), Mauricio "El Diablito" Barrientos (Se busca comediante), entre outros.



Aventura

Na nova série de aventura e ficção científica, Diego (Sebastián García) é enviado por seus pais ao acampamento de Pompilio Calderón (Óscar Jaenada). Ali, com seus irmãos e amigos, encontra o carro abandonado de sua avó Pola (Margarita Rosa de Francisco) e, seguindo seus passos, chega a um misterioso portal para outra dimensão. Quando Diego descobre um poderoso segredo de família, entende que deve proteger a dimensão que encontrou, mas a missão não é tão simples: Pompilio e seu capanga Claudio (Mauricio "El Diablito" Barrientos) farão todo o possível para destruir aquele mundo fantástico que eles conseguiram entrar.

A série terá oito episódios de 30 minutos de duração cada. A data de estreia ainda não foi divulgada.