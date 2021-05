Evanescence faz show em forma de live gratuita nesta quinta-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Facebook)

A banda de rock estadunidense Evanescence apresenta um show on-line ao vivo e gratuito chamado Driven to perform concert. O evento será nesta quinta-feira (13/5), às 22h (horário de Brasília). Além de apresentar os sucessos, a banda vai tocar lançamentos do álbum The bitter truth, pela primeira vez ao vivo.

O show será apresentado pelo cantor e ator Alice Cooper e terá abertura do grupo musical South of Eden. A live estará disponível na página oficial do Facebook do Evanescence e no site do evento.

O último álbum da banda Evanescence, The bitter truth, foi lançado em 2021, com 12 faixas que apresentam uma reflexão de tragédias nas vidas dos membros da banda, como a morte inesperada do irmão da vocalista Amy Lee e a perda do filho do baixista Tim McCord. Além disso, abordará questões como a desigualdade racial, a pandemia de covid-19 e a crise econômica.

Assista ao clipe da canção Better without you, presente no último álbum: