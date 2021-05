Mostra on-line disponibiliza filmes franceses ao longo de maio

CB Correio Braziliense

''Barbara', dirigido por Mathieu Amalric, e estrelado por Jeanne Balibar e Amalric, foi premiado na mostra Un Certain Regard - (crédito: Leopardo Filmes/ Divulgação)

Dando continuidade ao Cinéma à la Carte, promovido pelo Institut Français, dois longas-metragens que marcaram presença na mostra Un Certain Regard, do Festival de Cannes, estarão disponíveis até 10 de junho, na plataforma de streaming do instituto.



Um dos filmes, Run (2013), é uma coprodução Costa do Marfim-França, assinada pelo diretor Philippe Lacôte, que participou da mostra em 2014. Primeiro longa de ficção do diretor e primeira obra da Costa do Marfim selecionada para Cannes, Run conta a história de um homem que mata o primeiro ministro do seu país e tem que lidar com as decisões tomadas ao longo da vida.

A outra obra a ser exibida é Barbara (2017), dirigida por Mathieu Amalric, que recebeu o Prêmio da Poesia do Cinema da mostra Un Certain Regard. O longa-metragem é uma obra metalinguística em homenagem à ilustre cantora francesa Barbara. Estrelado por Jeanne Balibar, o filme foi também ganhador de dois César na 43º edição da premiação (melhor atriz e melhor som).

Feita pelo Institut Français, com apoio da Cinemateca da Embaixada da França, IF Cinéma à la Carte é uma mostra inteiramente on-line e gratuita que tem como principal intuito a celebração da diversidade e vitalidade do cinema francês e francófono de forma acessível a todos os públicos. A mostra exibe filmes legendados em português e são organizados em temáticas mensais.