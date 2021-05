Na Universal Music, ZÃ©lia Duncan lanÃ§a single "Onde Ã© que isso vai dar?"

I » Irlam Rocha Lima

Zélia Duncan: canção construída com Juliano Holanda - (crédito: Roberto Setton /Divulgação)

Onde é que isso vai dar? é nome do single de Zélia Duncan que acaba de chegar às plataformas digitais. A canção é uma das faixas do novo álbum da cantora e compositora a ser lançado pela Universal Music, gravadora para a qual ela está retornando. Com a música, que tem Juliano Holanda como parceiro, ela dá continuidade à comemoração dos 40 anos de trajetória artística, iniciada oficialmente em Brasília.



Segundo Zélia, Onde é que isso vai dar? é, literalmente, um diálogo dela com Juliano. “Um dia, nós fizemos uma música cujo resultado nos deixou feliz. Foi quando ele me mandou uma mensagem dizendo o quanto ele estava bem por compor e que isso estava sendo bom para ele nesse tempo. E aí, eu respondi para ele: ‘Te digo o mesmo. Isso me provoca’. O Juliano, que também é um poeta, mandava umas frases e eu devolvia com outras. E assim isso ia virando estrofes, como “Ando sensível/coração na boca”.

A cantora acrescenta: “Foi dessa forma que fomos construindo essa canção, que é tão especial para mim. É umas das músicas que me fez querer fazer o disco”. A letra, que fala explicitamente sobre o momento de agora, tem arranjo criado por Zélia e Christiaan Oyens. O músico, com presença em vários discos da cantora, inclusive como compositor, também participa da gravação, tocando violão de aço, guitarra e baixo, ao lado de Webster Santos (violão de aço e guitarra).

Em quatro décadas de carreira, Zélia lançou 15 discos, cinco DVDs solo, conquistou vários prêmios e participou de trabalhos com nomes de destaque da MPB e do rock nacional — de Rita Lee e Oswaldo Montenegro. Em 2007, ela se juntou a Arnaldo Baptista e Sérgio Dias em nova formação da banda Mutantes, com a qual fez apresentações na Europa. Em fevereiro último, lançou Minha voz fica, CD com 12 músicas de Alzira E, compositora mato-grossense radicada em São Paulo.