Produtor internacional de peso, Brian Malouf celebra concurso musical

P » Pedro Ibarra*

Brian Malouf criou a Djooky em 2020, mas já trabalhava com o conceito desde 2018 - (crédito: Djooky/Divulgação)

Músicos do mundo inteiro buscam o sucesso, por isso toda oportunidade de reconhecimento é boa para quem está começando a trilhar a carreira musical. O produtor, engenheiro de som e mixer Brian Malouf criou o Djooky Music Awards, para garimpar novos talentos. No concurso internacional on-line, músicos do mundo todo têm a possibilidade de ganhar visibilidade. As inscrições, disponíveis no site do evento, se encerram no próximo domingo.

O Djooky Music Awards, segundo Malouf, pretende democratizar o mercado fonográfico e dar mais espaço para novos artistas na indústria da música. Na última edição, as três primeiras colocações ficaram respectivamente com Ulytau, do Cazaquistão; Tomas Verdugo, do Chile; e Tam Ben, da Nigéria. O vencedor fica com um prêmio de US$ 20 mil e a gravação de uma música na Capitol Records, um dos maiores e mais famosos estúdios de Los Angeles, o segundo colocado leva US$ 5 mil, o terceiro, US$ 2 mil, e a música mais bem colocada de cada gênero ganha US$ 1 mil.

“O Djooky Music Awards é a primeira competição musical global on-line, que proporciona o caminho do sucesso para a comunidade de artistas e de amantes da música”, afirma Brian Malouf, em entrevista ao Correio. “Estamos muito ambiciosos para este ano e para o que está por vir. Mais do que isso, esperamos uma música independente de qualidade, inspirada por culturas e experiências dos quatro cantos do planeta”, completa.

O produtor criou a disputa para dar mais oportunidades a novos artistas, mas acredita que vai além do prêmio. “É também para chamar atenção de pessoas para a nossa plataforma, que tem a possibilidade de espalhar a palavra desses artistas”, avalia o engenheiro de som, que faz um convite aos artistas brasileiros participarem da competição. “Tomara que consigam ser escolhidos para ganhar prêmios”, adiciona.

Brian Malouf considera o Djooky Music Awards um cartão de visitas para novos artistas e dá uma dica para quem tem a intenção de participar. “Escreva músicas todos os dias, grave quando puder e mostre para família e pessoas próximas”, destaca. “Depois disso, é só subir as melhores músicas na nossa plataforma, pedir para pessoas próximas te apoiarem e ver como o público geral reage ao seu som. Boa sorte”, finaliza.

Como funciona

» A premiação possui três votações e depende muito do público que está acompanhando. A primeira é a etapa nacional, em que o público vota nos três melhores nomes do país para se classificarem a uma etapa continental. Na etapa continental, o público continua votando e decide os três melhores do continente para escala global. A votação mundial funciona em outro formato, além do público, um júri formado por especialistas em diversas áreas da música decide quem serão os três primeiros colocados e também distribui os prêmios por gênero.

» O público votante também pode ser reconhecido. Participantes que acertarem muitos dos nomes que estarão nas etapas finais podem receber o prêmio de Hithunters.

» O prêmio principal não é apenas uma gravação, mas uma experiência completa para o artista, que recebe consultorias de como se inserir no mercado, participa de reuniões sobre distribuição e passa dias inserido no meio musical tendo contato com pessoas importantes que podem auxiliar no desenvolvimento da carreira desses músicos no futuro. A gravação é na mais alta qualidade com adição de instrumentos e todos os

recurso da Capitol Records.

Quem é Brian Malouf

Além de criador do prêmio, Brian Malouf tem uma carreira longa como profissional de produção, engenharia e mixagem de som. Há quase 40 anos trabalhando com música, Malouf trabalhou com nomes consagrados da indústria fonográfica. Queen, Pearl Jam, Dave Matthews Band e Pussycat Dolls estão entre alguns dos artistas para quem trabalhou.

Contudo, os dois trabalhos pelos quais ficou mais conhecido foram com Michael Jackson e Madonna. O produtor foi o engenheiro de som do álbum Bad, de Michael Jackson, um dos mais aclamados discos do Rei do Pop lançado em 1987. Com Madonna, ele trabalhou na mixagem do disco I’m breathless, de músicas inspiradas no filme Dick Tracy.

Ele também tem um vasto trabalho mixando álbuns de músicas originais de longas. É o responsável por esta parte em Os Muppets, High School Musical 3, Hannah Montana — O filme e Big Time Rush, todos com muito apelo ao público jovem e adolescente.

Além disso, é um nome muito reconhecido e com muitas conexões na indústria. Quando perguntado como ele pode ajudar um vencedor do Djooky Music Awards, Brian falou sobre o compartilhamento de experiências. “Eu vou ajudar com os arranjos, com as ideias de letra, melhorar com sugestões a forma que a música é produzida e sugerir diferentes músicos que adicionariam a canção”, explica Malouf. “Eu também melhoraria a apresentação sonora da música e daria dicas de como essa música pode se tornar um sucesso”, acrescentou.

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira