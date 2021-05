Bombou na semana dos famosos: nova solteira, briga (cômica) e placenta

RN Ronayre Nunes

Foram cinco dias de muitos altos e baixos no mundo dos famosos e chegou a hora do Destaque Pop destrinchar um pouco dessa parcela tão seleta da sociedade brasileira. Pois é, teve gente ficando solteira, brigando, comendo placenta e ainda colhendo os frutos de um reality que insiste em não terminar. Dá uma olhada:



Solteira em NY

A apresentadora Luciana Gimenez, 51 anos, terminou o relacionamento com o empresário Eduardo Buffara, 30, sem grandes alardes. Atualmente Luciana está em um passeio por Nova York. No Instagram dela chovem stories das caminhadas pelo Soho e vídeos dos prédios da cidade.

Vale pela risada



Para quem achava que o desentendimento entre Glenn Greenwald e Augusto Nunes tinha sido o suficiente, o Programa Pânico provou que o poço nunca é fundo o suficiente e foi palco de mais uma pancadaria protagonizada por André Marinho e Tomé Abduch. Apreciem:

Eita que rolou porrada generalizada no Pânico pic.twitter.com/DpSMPsJkDs — Ricardo S (@RickSouza) May 11, 2021

Em declaração no programa Bem juntinhos, do GNT, o casal Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert compartilhou com o público o fato de ter comido a placenta da filha Maria Manoela, a caçula do casal, ainda em 2019. Eles mostraram a imagem durante o programa.

Bem juntinhos (foto: Reprodução/GNT)

Que seja feliz

A ex-BBB20, Gabi Martins é a mais nova celeb a fazer harmonização facial. A nossa opinião sobre o procedimento não importa. A cantora pareceu bem feliz com o resultado e isso basta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Martins ???????? (@gabimartins)

Momento ex-BBBs

Rycah

Juliette ganhou o BBB21 e segue na crista da onda. A participação da nova milionária no Domingão do Faustão no último domingo (9/5) rendeu cantoria, emoção e um look bafônico. O macacão preto com bolinhas brancas usado pela moça custou nada mais, nada menos que R$ 5 mil. A criação do estilista Vitor Zerbinato esgotou depois da moça aparecer na telinha dominical da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Rycah 2.0



Camilla de Lucas (segunda colocada no BBB21) precisou recusar dinheiro publicamente na última segunda-feira (10/5). A moça se chateou por ter recebido transferências financeiras sem fundamento: “Mano, um seguidor mandou R$ 25.000,00 pra mim pelo PicPay e tô aqui devolvendo. Galera, parem de mandar grana pra participante de BBB, aqui fora a gente trabalha. Tem uma galera que de fato tá precisando de vakinha porque passa fome”.

Mano, um seguidor mandou 25.000,00 pra mim pelo PicPay e tô aqui devolvendo. Galera, parem de mandar grana pra participante de bbb, aqui fora a gente trabalha. Tem uma galera que de fato tá precisando de vakinha porque passa fome. — Camilla de Lucas ?? (@camilladelucas) May 10, 2021

Rycoh (e contratado)

Gil não recebeu doação, mas recebeu um emprego. O economista compartilhou com o público na última terça-feira (11/5) que se tornou o mais novo carteira assinada da Globo: "Queria muito contar. Estava me segurando porque sou fofoqueiro, mas essa fofoca eu guardei!".