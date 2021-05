Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (15/5)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Somos nossos piores inimigos



Data estelar: Lua cresce em Câncer.



Aquilo que buscas também está em busca de ti. Se tua busca é firme e persistente, aquilo que buscas fará o mesmo. Se tua busca é errática, inconsistente e cheia de fantasias, o mesmo acontecerá do outro lado, de tal maneira que, muito provavelmente, te encontres com o que buscas, mas não sejas capaz de o reconhecer. Se nossa mente não estivesse contaminada com fantasias e ignorância, em instantes apenas aconteceria o encontro, mas, na maior parte do tempo funcionamos com preguiça diante da complexidade que se apresenta a nós, porque nos cansamos rapidamente dela e procuramos válvulas de escape para obtermos prazeres passageiros, em vez de continuar em busca da eternidade que, só ela, pode verdadeiramente nos amparar e salvar de nossa própria ignorância. Somos nossos piores inimigos, porque somos preguiçosos.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A separação entre as pessoas é meramente física, porque no mundo emocional e mental todas estão conectadas e interligadas. Por isso, não se iluda com que o distanciamento físico resolve os conflitos. Nada é assim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Procure e achará as pessoas certas para conversar sobre essas ideias loucas que passam pela sua mente e que, precisam ser resgatadas do meio das fantasias, para que essas não contaminem tudo com fracasso. É assim.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mesmo que na sua vida tudo mude com muita rapidez, ainda assim há um fio único que alinhava a multiplicidade de eventos, lhes brindando com sentido e significado. Procure encontrar esse único fio, que é o seu suporte.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aquilo que é comumente chamado de magia não resulta de pensar forte e fazer acontecer. Nada disso! A magia real é permitir que as visões tomem sua alma e se dedicar com afinco a trazer as ideias ao mundo prático.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As visões nunca podem ser realizadas de imediato, porque pertencem a um futuro distante, que acena a você com a perspectiva de tudo mudar e ser melhor. Guarde suas visões com carinho, elas ainda serão muito úteis.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Busque sua turma, porque o melhor da vida resulta de bons contatos sociais e, principalmente, da preservação desses. Prefira, agora, investir na preservação dos bons relacionamentos, esses que são valiosos.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tudo voltará a ser leve e alegre na mesma medida em que você deixar de lado o excesso de formalidades e se engajar em assuntos que façam seu coração arder de vontade de os realizar. Só isso salvará sua alma do tédio.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Entre os sonhos e sua capacidade e vontade de os colocar em marcha é que se desenvolve o melhor que a vida poderia oferecer. Nada espere, tome as iniciativas pertinentes para colocar em marcha o que você deseja.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Decifrar os sonhos é muito importante, especialmente quando esses movimentam emoções tão intensas que essas se estendem durante o dia, afetando seu raciocínio. Aceite a aventura de decifrar essas visões. Aí sim.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Todo relacionamento precisa de ajustes, e quanto mais constantes esses forem, melhor ainda para o relacionamento. Por isso, não se acomode, porque isso traria tensões crescentes ao relacionamento. Melhor não.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

De pouco em pouco se faz um grande trabalho. Por algum lado você precisa começar e, neste caso, seria melhor iniciar o caminho através dos detalhes, planejando, organizando e reunindo instrumentos necessários.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quando se chega ao ponto de, mentalmente, definir que não se tem mais nada a perder, é quando, também, a alma começa a se atrever o suficiente para ter tudo a ganhar. São os paradoxos da vida, que é mistério.