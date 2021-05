Mais de 350 mil pessoas assinam petição para cancelar os Jogos Olímpicos

AF Agência France-Presse

Tóquio, Japão - Ativistas contra os Jogos Olímpicos de Tóquio divulgaram nesta sexta-feira (14/5) uma petição assinada por mais de 350 mil pessoas para obter o cancelamento do evento esportivo, em um momento de agravamento da pandemia e no qual as autoridades preveem ampliar o estado de emergência no país.

Mais de 351.000 pessoas assinaram a petição virtual "Anulem os Jogos Olímpicos de Tóquio para proteger nossas vidas", criada no início de maio por Kenji Utsunomiya, advogado e que já foi candidato a governador de Tóquio.

O número de assinaturas registrado pela iniciativa em um prazo tão curto "reflete a opinião pública", afirmou Utsunomiya à imprensa, antes de recordar que as pesquisas feitas desde o ano passado mostram que entre 60% e 70% da população é contrária à celebração dos Jogos Olímpicos (23 de julho a 8 de agosto). "Desta vez, a questão é saber ao que damos prioridade, à vida ou a uma cerimônia e um evento chamado Jogos Olímpicos", afirmou Utsunomiya.

Com a petição, ele solicitou à governadora de Tóquio, Yuriko Koike, que pressione o Comitê Olímpico Internacional (COI) a cancelar os Jogos. "O COI tem o direito de tomar a decisão de cancelar ou não os Jogos, mas Tóquio, como cidade sede, teria que pedir insistentemente ao COI que cancele os Jogos", declarou.

A iniciativa foi divulgada no mesmo dia em que o Japão deve ampliar o estado de emergência devido à pandemia. Atualmente, a medida está em vigor em seis áreas, incluindo Tóquio, e deve ser estendida a mais três regiões, segundo fontes do governo.

O número de casos de covid-19 continua aumentando no arquipélago, com a média de quase 6 mil infecções por dia, enquanto a campanha avança a um ritmo muito lento.