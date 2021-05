Sessão da tarde: ‘Invictus’ é exibido nesta segunda-feira (17)

CB Correio Braziliense

Invictus, filme exibido na Sessão da tarde desta segunda-feira (17/5), conta a história de como Nelson Mandela, recém-eleito presidente da África do Sul, uniu forças com François Pienaar, capitão da equipe de rúgbi do país, para ajudar a unir a população local.

Mandela tinha consciência de que a África do Sul continuava sendo racista e economicamente dividido, em decorrência ao apartheid. Para conquistar o objetivo de união nacional, Mandela convoca uma reunião com Pienaar para incentivar a vitória da seleção local na Copa do Mundo de Rúgbi, que seria realizada pela primeira vez no país.

Dirigido por Clint Eastwood, Invictus é estrelado por Morgan Freeman e Matt Damon.