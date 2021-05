Tela quente: ‘O protetor 2’ é exibido nesta segunda-feira (17/5)

CB Correio Braziliense

(crédito: Internet/Divulgação)

Robert McCall, agente aposentado da CIA, atua como vigilante indo atrás de criminosos que saem impunes. No entanto, quando a melhor amiga Susan Plummer é assassinada, McCall se vê obrigado a voltar à ativa. Este é o enredo de O protetor 2, filme exibido na Tela quente desta segunda-feira (17/5).

Obcecado com o assassinato, o ex-agente se dedica completamente a encontrar os responsáveis pela morte de Susan. Com a ajuda do antigo parceiro Dave, McCall vai em busca de vingança.

A sequência do filme O protetor, baseado na série de TV de mesmo nome, é protagonizada por Denzel Washington.