Netflix começa a gravar Santo, série com Bruno Gagliasso no elenco, em Madri

CB Correio Braziliense

Bruno Gagliasso e parte do elenco de Santo - (crédito: Netflix/Divulgação)

A série Santo, da Netflix, começou a ser gravada em Madri. Criada por Carlos López (Hache), a atração é a primeira produção original da plataforma de streaming realizada por Brasil e Espanha. O espanhol Gonzalo López-Gallego e o brasileiro Vicente Amorim dividem a direção. No elenco, Bruno Gagliasso é o destaque nacional.

Repleta de cenas de ação e até de terror, a série conta a história do narcotraficante Santo, cujo rosto nunca foi revelado. Ele é procurado em Salvador pelo policial federal Ernesto Cardona (Bruno Gagliasso) e na Espanha pelo inspetor do departamento de narcóticos de Madri , Miguel Millán (Raúl Arévalo). Os dois têm personalidade diferentes, mas precisam se unir para pegar o bandido e para se manter vivos. As primeiras cenas de Santo estão sendo rodadas em Madri, onde Bruno está morando desde o início do ano.

O personagem de Bruno Gagliasso é um homem destemido, capaz de infiltrar-se no tráfico e disposto a qualquer coisa. Além de Bruno, o elenco tem outros brasileiros, como Thomas Aquino no papel do policial federal Paulo da Luz.