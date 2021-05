Katy Perry lança clipe de ‘Electric’ com o Pikachu

CB Correio Braziliense

Katy Perry e Pikachu: em cena, no clipe de 'Eletric' - (crédito: Divulgação)

Depois da estreia do álbum Smile, Katy Perry lançou a faixa Electric. Este é o primeiro material inédito divulgado pela cantora desde o lançamento do disco e faz parte das comemorações do aniversário de 25 anos da franquia Pokémon. A música fala sobre otimismo, com uma celebração pela busca de novos sonhos.



No vídeo, Katy e Pikachu são grandes amigos. Juntos, eles ajudam uma cantora que está no início da carreira. O clipe não deixa claro se a artista mais nova é a própria Perry, no início de sua carreira, ou uma garota sortuda que ganhou uma fada madrinha. Com uma batida animada, a faixa incentiva as pessoas a irem atrás dos seus sonhos e não desistirem. As gravações foram feitas no Havaí e a direção ficou por conta de Carlos Lopez Estrada, também diretor do novo longa-metragem da Disney, Raya e o último dragão.

Electric faz parte de uma campanha musical com duração de um ano e está disponível em todas as plataformas digitais.