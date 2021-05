Coral da UnB ganha livro em comemoração ao aniversário de 40 anos

MB Millena Brasil*

O Coral da UnB foi fundado nos anos 1980 - (crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação)

Neste mês de maio, o coral da Universidade de Brasília (UnB) completa 40 anos, e em comemoração, será lançado o livro Os primeiros dez anos do Coral da UnB: a história e as histórias de um grupo amador que encantou plateias no Brasil e no exterior.

A obra foi produzida pelos ex-coralistas Ana Morelli, Cassiano Barbosa e Daphne Machado e terá lançamento na próxima terça-feira (18/5), com encontro presencial no Café Ernesto, CLN 108, das 18h às 20h30. O evento seguirá todas as normas de segurança e distanciamento social.

O livro reúne histórias da primeira década do coro, com recursos dos próprios autores e ex-coralistas. Conta também com diversos QR codes que dão acesso às apresentações em óperas e concertos, assim como em premiações e turnês. O recorte escolhido vai destacar a importância do grupo no cenário da música coral brasileira e internacional da época.



Ao Correio, Ana Morelli, uma das autoras do livro, contou um pouco sobre o processo de produção da obra: “O Cassiano e a Daphne foram dois dos primeiros fundadores do coral da UnB, e com isso, puderam ter acesso e guardar muitas informações, materiais como cartazes, filipetas, documentos, prêmios". Com início em maio de 1981, o Coral da UnB é o único, em Brasília, a possuir o título de Patrimônio Cultural Imaterial do DF, concedido pela Câmara Distrital. “Eu entrei como facilitadora do processo da escrita, do texto, do livro e da reunião das fontes materiais”, conta Ana.





Serviço

Livro

Os primeiros dez anos do Coral da UnB: a história e as histórias de um grupo amador que encantou plateias no Brasil e no exterior. Ana Morelli, Cassiano Barbosa, Daphne Machado. Lançamento em 18 de maio (segunda-feira), das 18h às 20h30, no Café Ernesto CLN 108, bloco A. Classificação livre.



*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel