Banda Big Up lança novo EP nesta sexta; parceria com Melim abre disco

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A banda Big Up lança, nesta sexta-feira (14/5), o EP Muda, composto por cinco faixas, incluindo o single Deixa fluir, parceria com o grupo Gilsons lançada em 5 de março. O nome do projeto, além do imperativo que demanda mudança, faz referência à ecologia, tema frequente no trabalho da Big Up.

“Quando esse nome apareceu, procurávamos algo rápido, forte, que representasse o momento, a sonoridade e que falasse por si. Muda foi perfeito, existe uma ambiguidade e uma brincadeira com a palavra que vamos deixar vocês traduzirem do jeito que quiserem”, explica o integrante Lucas Pierro, em nota.

A canção Pequena, parceria com Melim, abre o projeto. A faixa de trabalho de Muda chega acompanhada do clipe, com direção de Philippe Rio. Com estética vintage, o vídeo é uma representação visual da síntese do trabalho dos dois grupos. Pequena traz elementos do reggae, embalados por batidas dançantes que remetem ao pop.

“Foi um convite muito especial pra nós, eles (Big Up) têm um som com muita personalidade, adoramos a música de cara, acho que o encontro de vozes e o arranjo casou muito bem, além de ótimos musicistas, são pessoas muito leves e educadas, todo o processo de criação do áudio e clipe foi super divertido, estamos muito honrados e felizes de termos participado desse trabalho”, conta a banda Melim, também por meio de nota.

Além das participações, o trio de produtores Los Brasileros assina a coautoria de todas as faixas do repertório de Muda. Vitão, Gabi Melim, Francisco Gil, José Gil e João Gil também estão entre os compositores que colaboraram na concepção do projeto.

Confira o clipe de Pequena: