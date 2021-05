JG Jéssica Gotlib

Cauã e Alinne foram um dos casais queridinhos do público entre 2002 e 2005 e agora viverão par romântico - (crédito: Reprodução/Instagram)

Quem nunca sentiu um leve constrangimento por precisar conviver com ex? Mas no caso de Alinne Moraes e Cauã Reymond isso não parece ser um problema. Os dois estarão juntos na próxima novela das 21h da Globo, Um lugar ao sol. “Na labuta com o ex”, brincou a atriz ao postar foto ao lado de Cauã durante as gravações. O ator também compartilhou a foto com a mesma legenda.

A postagem fez sucesso no Instagram, onde já tem quase 80 mil curtidas no perfil de Alinne e 78 mil curtidas no de Cauã. Eles foram um dos casais mais queridinhos do público brasileiro entre 2002 e 2005. Agora, os fãs poderão matar as saudades da química da dupla durante a exibição da trama, já que eles formarão um par romântico.

Maturidade

E não foi só o público que gostou de ver a cena. A atual esposa de Cauã, Mariana Goldfarb, também comentou a postagem de Alinne Moraes com algumas risadas e um coração. Já no perfil do marido, ela escreveu: ‘dois lindos’. Maturidade? Para muitos dos seguidores, sim. E essa não foi a primeira vez que ex e atual interagiram.

Em janeiro deste ano, Mariana postou uma selfie com a legenda ‘Quem quer?’ e Alinne respondeu com um emoji com a mão levantada dando a entender que seria uma candidata. Confira as publicações:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alinne Moraes (@alinnemoraes)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caua Reymond (@cauareymond)