Sexta edição do Arte|fato celebra a música regional em live gratuita

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Na terça-feira (18/5), o Arte|fato, iniciativa da organização sindical de bancários e bancárias de Brasília, convida grandes nomes da música regional para sua sexta edição, com transmissão on-line gratuita, a partir das 19h, pelo canal do YouTube do Sindicato dos Bancários.



Vencedor do prêmio da música brasileira na categoria música regional, com o álbum Cabaça D’Água, de 2017, Alberto Salgado abre a programação. O artista é reconhecido pelas influências percussivas adquiridas na vivência da capoeira, somadas à pesquisa em violão clássico e música erudita.

Completando a parte musical da noite, Martinha do Coco traz os ritmos tradicionais da sua terra natal, Pernambuco, com maracatu, coco e ciranda. Símbolo da cultura do DF, Martinha tem o título de mestra da cultura popular, concedido pelo Ministério da Cultura, em 2013.

Após as apresentações musicais, o Arte|fato ainda vai contar com a participação de Athena Aires, atriz, performer, arte-educadora e poeta; da poeta Carla Andrade; e de Jad William, escritor, fotógrafo, arte-educador e produtor cultural. Jad já ganhou concursos e slams, é autor de dois livros e desenvolveu o projeto Poesia nas quebradas.

A iniciativa também conta com uma ação solidária ao setor cultural em toda a sua amplitude, envolvendo artistas, técnicos, comunicadores e assistentes, impedidos de atuar em razão das necessárias restrições impostas pela pandemia, remunerando esses profissionais.