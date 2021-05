MasterChef: Paola Carosella cita três motivos que a fizeram sair do programa

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Carol Gherardi/Band)

Paola Carosella revelou por que deixou o elenco de jurados do MasterChef em janeiro deste ano. A chef entrou no programa em 2014 para trabalhar ao lado de Erick Jacquin e Henrique Fogaça, e explicou que foram três motivos principais que a fizeram deixar o programa.

"Três coisas me fizeram tomar a decisão. A primeira, entendia que os restaurantes iam me necessitar muito. Era fazer o MasterChef ou continuar remando para tocar e manter o Arturito. O La Guapa é diferente porque a locomotora é o Benny [Goldenberg, sócio]", disse a chef argentina em entrevista à Veja São Paulo.

"O segundo e mais importante motivo foi a família. Cresci num ambiente tão solitário e para mim ser uma mãe presente tornou-se a prioridade", comentou. "A terceira coisa é que, assim como os dois primeiros anos do programa foram muito desafiantes, o terceiro, o quarto e o quinto, deliciosos, senti que tinha o risco de entrar no piloto automático, de parar de me surpreender".

A última participação de Paola foi no ano passado, na sétima temporada. O anúncio da saída ocorreu em janeiro deste ano. Ela ainda comenta que não houve ‘babados’ nos bastidores que poderiam ter provocado sua saída.



"A imprensa também foi muito amorosa em respeitar que tinha sido uma saída e que não tinha sido uma teoria da conspiração", elogiou. Em março, a Band anunciou que a chef Helena Rizzo foi contratada para ocupar a vaga de Paola no MasterChef.