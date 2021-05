ObituÃ¡rio: Carlito Carvalhosa marcou geraÃ§Ãµes de artistas plÃ¡sticos

N » Naum Giló*

Morreu na última quinta-feira, no Hospital Nova Star, em São Paulo, aos 59 anos, o artista Carlito Carvalhosa, em decorrência de um câncer no intestino, contra o qual lutou por mais de oito anos. Deixa esposa e duas filhas, Maria e Cecília, e um legado artístico que transpôs fronteiras e marcou gerações de artistas plásticos.

Carvalhosa foi um dos maiores fenômenos da arte brasileira contemporânea, tendo conquistado curadores e colecionadores internacionais com sua obra. Nesta semana, o Museu Guggenheim de Nova York comprou um trabalho do artista, que participou de várias bienais, entre elas a 18ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo, em 1985, a Bienal de Havana, no ano seguinte, e a Bienal do Mercosul, em 2001 e 2009.

É um dos poucos brasileiros que expôs no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) — sua exposição, em 2011, foi um marco histórico. Curador da mostra do MoMA e um dos autores do livro sobre Carvalhosa, Luis Pérez-Oramas enxerga no ato do artista de desvestir a arquitetura uma herança dos ideais plásticos de Hélio Oiticica.

Egresso da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP), onde estudou durante a primeira metade dos anos 1980, era conhecido pelas esculturas que entram em confronto com o espaço ao redor, mas que acabam jogando luz sobre esse mesmo espaço e acabam se tornando escravas incômodas dessa arquitetura.

Em 2011, as editoras Cosac Naify e Charta, da Itália, publicaram um livro que analisava em retrospecto a obsessão do artista em moldar o espaço físico em experiências catárticas. O início da carreira foi nitidamente marcado pela influência do construtivismo. Seus primeiros trabalhos, dos anos 1980, usam a cera sobre tela, criando peças translúcidas. O processo de construção dessas peças revelam as etapas de sua produção, assim como, nos anos 1990, suas esculturas tornam evidentes as formas dos cilindros que as moldavam.

Entre 1980 e 1982, fez um curso de gravura em metal no ateliê de Sérgio Fingermann. Na mesma década, integrou o grupo Casa 7, com Rodrigo Andrade, Fábio Miguez, Nuno Ramo e Paulo Monteiro. Eles produziam, na época, pinturas gestuais de grandes dimensões, como era comum entre os neoexpressionistas alemães e a transvanguarda italiana.

O velório do artista ocorreu ontem. O corpo foi cremado em cerimônia no Horto da Paz, na grande São Paulo.

