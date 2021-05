Tantas Palavras

CB Correio Braziliense

(…) eu sou o desespero itinerante das ausências

ando como quem diz: há uma vaga aqui ao

meu lado, mantenho uma brecha reservada

a quem tiver coragem de caminhar comigo

e preservo um sorriso convidativo, puxado

pelos cabelos, rua acima rua abaixo, vou e

sou toda aflição nesses trajetos compridos,

trago o coração aberto e parece ser fácil de

alguém vir me assaltar — praticamente peço

a qualquer alma, imploro que venha, venha

porque se paro de andar me encontro assim

muda, assim destruída, com ambas as mãos

no rosto, o choro apertado nas glândulas, as

palavras jogadas ao ar em busca de ouvidos (...)

Amanda Vital