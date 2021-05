Lula se pronuncia a favor de Gil, após homofobia de dirigente do Sport Recife

LP Lorena Pacheco

(crédito: Anderson Stevens/Sport)

O ex-presidente Lula usou seus perfis nas redes sociais, nesta sexta-feira (14/5), para se posicionar a favor de Gil do Vigor, um dos finalistas do Big Brother Brasil 21, após divulgação de áudio homofóbico do dirigente do time de futebol Sport de Recife, o qual Gil é torcedor.

Lula disse que "a atitude individual de um dirigente guiado pelo ódio não condiz com a tradição do @sportrecife e a relação que o time construiu com o povo de Pernambuco. Minha solidariedade ao companheiro @gilnogueiraofc e que seu trabalho em favor da Educação possa alcançar esse conselheiro."

Até o fechemento dessa matéria, o comentário já tinha mais de 47 mil curtidas no Twitter.

O Partido dos Trabalhadores (PT), legenda de Lula, também foi citado no áudio.

Entenda a polêmica

Há alguns dias, Gilberto foi convidado pelo Sport Recife para conhecer a Ilha do Retiro, estádio do clube. Gil tirou fotos, ganhou camisa personalizada, gravou entrevistas para a TV e posou ao lado de dirigentes rubro-negros.

Mas a ação desagradou membros da diretoria do Sport. Em áudio vazado, o advogado e conselheiro do clube, Flávio Koury, falou com deboche sobre o episódio.



"Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele ou em um bordel, eu não tava nem aí. Mas foi dentro da Ilha do Retiro. Isso é uma desmoralização, ausência de vergonha na cara. É isso que a gente tá vivendo. Não tem mais respeito, filho não respeita pai, pai não respeita filho. É a depravação", disse o conselheiro. Sobrou até para o PT: "É o retrato do legado que o PT deixou pra gente", declarou Flávio, revoltado.

"1,2 milhões de visualizações. Arretado! 1,2 milhões de pessoas achando que o Sport só tem viado, só tem bicha. Vai vender é camisa. A viadagem todinha vai comprar… Vai ser lindo! ", disse o conselheiro.

Em seu twitter, Gil do Vigor se pronunciou sobre o assunto e se mostrou triste com o episódio: "Tirando o dia off para não perder minha alegria por tudo que venho vivendo... É muita dor!", desabafou o economista.

Nas redes sociais, o Sport Club do Recife se pronunciou há pouco reiterando "o carinho, admiração e gratidão de toda a torcida rubro-negra por Gil". Veja:

*Com informações do Uai