Gil do Vigor, do Big Brother Brasil, lançará livro: 'Ato de resistência'

PU Portal UAI

(crédito: Divulgação/ YouTube )

Após o vazamento de áudios homofóbicos do conselheiro do Sport Flávio Koury, que falou com desrespeito sobre a visita de Gil do Vigor ao clube, o 'ex-brother' anunciou uma outra novidade como forma de resistência: Gilberto está escrevendo um livro.



Antes de contar sobre o novo projeto para o seu público, ainda muito abalado com a situação envolvendo o dirigente rubro-negro, Gil tweetou: "Sabem como eu combato a homofobia? Em minutos, volto aqui". Logo depois, o economista publicou uma foto escrevendo em seu notebook e disse: "Estava muito animado para contar isso para vocês". Confira:

Em um dia como esse é cada vez mais importante contar minha história. Estava muito animado para contar isso para vocês. E com o que aconteceu hoje, meu livro - que será lançado pela Globo Livros - virou um ato de resistência também. @GloboLivros @GuilhermeSamora pic.twitter.com/WR4KfvH2dI — GIL DA VIGOR ???? (@gilnogueiraofc) May 14, 2021

O livro vai contar toda sua trajetória 'vigorosa' e vai citar, obviamente, sua passagem histórica pela casa mais vigiada do Brasil. Com o apoio da Globo Livros, que está editando a obra, a autobiografia intitulada 'Tem que vigorar!', deve ser lançada em junho, segundo o próprio Gilberto.

"Vai ter muita alegria, muito regozijo e muita cachorrada, porque ninguém é obrigado a nada!", brincou o economista em seu instagram. Assista ao vídeo, postado em seu reels:

A vida de Gilberto tem sido movimentada desde a sua saída do Big Brother. Além ter sido contratado pela TV Globo, Gil também é o novo parceiro da marca de laticínios Vigor e visitou seu time do coração, o Sport Club do Recife, onde ganhou uma camisa personalizada, que também será comercializada com os torcedores e admiradores do 'rei da cachorrada'.