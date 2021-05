Humor em tempos de isolamento social

IB Isabela Berrogain*

A arte sempre serviu como auxílio em períodos de grandes dificuldades. Com isso em mente, o humorista Rafael Cortez disponibilizou gratuitamente no YouTube o stand-up Antivírus, o show. Gravado em um drive-in de São Paulo, o comediante brinca, por quase 50 minutos, sobre os contratempos do isolamento social, com um roteiro voltado para toda a família. Devido ao desafio de realizar um show neste formato, Cortez foi o único humorista do stand-up brasileiro a realizar, em um drive-in, um especial focado no isolamento social.

O comediante viu, na quarentena, uma oportunidade de identificação com o público muito grande, o que, segundo ele, é uma regra de ouro na comédia. “Quando veio a pandemia, eu falei: ‘Esse é o tema que todo mundo está vivendo, desde o negacionista até o profissional da linha de frente’. Todo mundo foi impactado pela pandemia, da menor a maior escala”, analisa Rafael Cortez, em entrevista ao Correio. “A comédia surte mais efeito quando ela fala diretamente com aquilo que é comum a todos”, explica o comediante.

Por abranger um assunto delicado, como a pandemia, Cortez foi cauteloso em selecionar os tópicos abordados no stand-up. “Eu tive o cuidado de fazer um show sobre isolamento social. É o cuidado que a gente tem para não pegarmos a covid-19. Somos nós irritados em casa, com as crianças querendo brincar, fofocando da vida do vizinho. São os nossos avós querendo furar quarentena e fugir da gente, porque não aguentam mais fazer bolo de chuva, essas coisas”, pontua.

Durante momentos sombrios, como os vividos na pandemia, Rafael Cortez reitera a importância da arte e do humor como escapismo. “A arte sempre foi uma resposta de sobrevivência dos indivíduos desde que o mundo é mundo”, aponta. “Na pandemia, os artistas ajudam as pessoas a se erguerem, a se sentirem aliviadas. A arte é salvadora”, finaliza o humorista.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira