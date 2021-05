Representante brasileira fica em segundo lugar no Miss Universo 2021

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Instagram)

A gaúcha Julia Gama, 28 anos, atual Miss Brasil, passou perto de levar o pódio de Miss Universo 2021. A poliglota ficou em segundo lugar no concurso e perdeu para a representante do México, Andrea Meza.



A disputa deste ano ocorreu na Flórida, Estados Unidos e contou com 21 semi-finalistas. Esta foi a primeira vez, desde 2013, que o Brasil chegou ao top 5. Vale lembrar também que em 1963 o Brasil levou o Miss Universo com Iêda Maria Vargas e em 1968 com Martha Vasconcellos.

A musa estudou três anos de engenharia química na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), fala português, mandarim, espanhol e inglês. Julia morou três anos na China, onde chegou até a atuar em filmes, como Tatuagem invisível.