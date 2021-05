Péricles é vacinado contra covid-19: "Vacine-se!"

CB Correio Braziliense

Péricles com o cartão de vacinação - (crédito: Instagram @pericles/Reprodução)

O cantor Péricles, 51 anos, recebeu, neste sábado (15/5), a primeira dose da vacina contra a covid-19. "Hoje é um dia que estou sentindo um misto de alívio, alegria, e tantos outros sentimentos, todos ao mesmo tempo”, escreveu o artista no Instagram.

“Fui vacinado contra a COVID 19, por ser hipertenso, me incluindo assim no grupo prioritário para a vacinação (pessoas com comorbidades). Que esta alegria alcance a muito mais pessoas em todo o mundo. Todos nós, unidos em um só ideal. Acredite na Ciência! Vacine-se!", completou.







Em dezembro, Péricles chegou a testar positivo para o vírus. "Mesmo depois de se cuidar bastante, a gente acabou sendo pego por ela. Mas estou aqui", afirmou o cantor na época, que foi paciente assintomático. O pagodeiro citou ainda que alguns membros de sua equipe também testaram positivo para a doença.