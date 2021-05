CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O terceiro episódio da série documental A importância do quadrinho nacional já está disponível no canal do Youtube da HQs digital social comics. Chamado Preto nanquim, o episódio fala sobre a vivência negra nas histórias em quadrinhos, considerada a nona arte. O roteiro e direção ficam por conta de Alexandre Aleixo, enquanto Jhonatan Marques, roteirista do Porta dos fundos e apresentador da Huuro, faz a apresentação.



Foram convidados para participar Andreza Delgado, Rafael Calça, Ana Cardoso, Alex Mir, Mandy Barros, LØAD, Kione Ayo, PJ Kaiowá, Ana Paloma Silva, Thiago Carneiro, entre outros. No total, 15 depoimentos foram recolhidos.



O episódio começa com um panorama histórico sobre a produção de quadrinhos no Brasil, com foco na maneira como os personagens negros foram abordados ao londo do tempo, com explicações acerca das práticas de embranquecimento e de blackface. Em seguida, o capítulo resgata a importância da visibilidade afro-brasileira e do protagoniso negro nas narrativas. Por fim, o episódio traz os depoimentos dos convidados que falam sobre a relação entre sonho e realidade.



O primeiro e segundo episódios da série A importância do quadrinho nacional estão disponíveis no canal do Youtube da Social Comics. Além desta série, estão disponíveis títulos como Orixás - do Orum ao Ayê, a série Wardogs Chronicles, Quando você foi embora, Valkíria - olhos de cristal, Orixás - o dia do silêncio, Segundo tempo, Folklóricas e Valkíria - a fonte de juventude, todos criados por artistas negros.