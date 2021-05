CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

Os influenciadores Foquinha, Gabi Lopes, Rafa Uccman e Yuri Marçal serão os jurados do Manda Jobs, reality show que escolherá os novos embaixadores da Studio Beats. Durante quatro episódios disponibilizados nas redes sociais da marca, os influenciadores também irão propor desafios e aconselhar os candidatos. No fim do reality, dois vencedores serão escolhidos para assinarem o contrato de embaixadores.

As inscrições do Manda Jobs já estão abertas. Para se inscrever no programa, os candidatos serão avaliados pela criatividade, conhecimento em cultura pop e outros critérios. Além disso, os participantes precisam ter mais de 25 anos.

A Studio Beats é uma plataforma que irá criar e desenvolver produtos com novos líquidos e formatos, lançados em versões limitadas e com venda exclusiva no e-commerce. O reality show seguirá todas as recomendações de segurança e higiene da Organização Mundial da Saúde (OMS) para impedir a proliferação da covid-19.