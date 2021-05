Salão Anapolino de Arte anuncia vencedores da 25ª edição

CB Correio Braziliense

A 25ª edição do Salão Anapolino de Arte contou com as categorias Mostra Nacional, Fomento à Produção Anapolina e Artista Convidado - (crédito: Paulo Rezende)

A organização do Salão Anapolino de Arte divulgou, nesta terça-feira (17/5), os nomes dos artistas premiados na 25ª edição do evento. Os ganhadores foram escolhidos entre 20 participantes na categoria Mostra Nacional. São eles: Eneida Sanches (SP), Renata Felinto (CE) e Xadalu Tupã Jekupé (RS).

A edição contou com as categorias Mostra Nacional, com três prêmios de R$ 10 mil, Fomento à Produção Anapolina, com quatro prêmios de R$ 2.500, e Artista Convidado, com um prêmio de R$ 10 mil, além da gratificação de R$ 1.000 para cada um dos 20 artistas selecionados. Ao todo, o Salão orçou 70 mil para a premiação das três categorias.

Na avaliação foi considerada a presença da diversidade cultural nas obras, julgadas pela comissão de premiação, composta pelos profissionais Claudinei Roberto da Silva, Samantha Moreira e Vânia Leal.

Participaram da mostra os artistas: Agrippina R. Manhattan (RJ), Aline Brune (BA), Aline Luppi Grossi (PR), Ana Sabiá (SC), Diambê (RJ), Eneida Sanches (SP), Erinaldo Cirino (PA), Estevão Parreiras (GO), Gê Viana (MA), João Trevisan (DF), Luiz 83 (SP), Pamella Anderson (DF), Renan Teles (SP), Renata Felinto (CE), Rodrigo D’ Alcantara (DF), Sophia Pinheiro (GO), Ueliton Santana (AC), Vic Macedo (RS), Xadalu Tupã Jekupé (RS) e Ziel Karapotó (PE).







Devido à pandemia da covid-19, a instituição permanece fechada e não será possível realizar o evento com presença de público. A programação de encerramento do evento terá início em 25 de maio, com uma live junto aos três ganhadores da Mostra Nacional. Em 29 de maio, será lançado um catálogo que reunirá todos os trabalhos apresentados.

Com apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, o Salão Anapolino é uma realização da Prefeitura de Anápolis, Secretaria Municipal Integração Social, Esporte e Cultura e Associação dos Amigos da Galeria de Artes Antônio Sibasolly.