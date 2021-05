Simaria grava parceria internacional com mexicano JD Pantoja

CB Correio Braziliense

'Melocotón' chega ao público acompanhada de videoclipe ambientado em Marte - (crédito: Simaria/Divulgação)

A cantora Simaria, da dupla sertaneja com a irmã Simone, participou de single em parceria com o cantor mexicano Juan de Dios Pantoja, ou JD Pantoja. Intitulada Melocotón, a faixa chega ao público acompanhada de um videoclipe ambientado em Marte. Com roupas futuristas e dançando ao som do reggaeton e do afrobeat, os artistas cantam os versos compostos pelos dois em português e espanhol. Confira:







Em nota de divulgação, Simaria contou como ocorreu o encontro musical com o cantor, enquanto conhecia melhor o ritmo reggaeton na Colômbia. “O meu produtor falou que JD Pantoja se animou quando ouviu o meu nome e disse que queria uma parceria comigo. Enviou a música e gostei muito da batida, afrobeat. Completamos a letra e gravamos”, explicou a cantora, que escreveu os versos em português ao lado do produtor Rafinha RSQ.

O single é um trabalho paralelo aos compromissos da dupla Simone e Simaria, que em breve lançará outro trabalho com parceria internacional. Simaria contou ainda, em nota, o que achou do resultado final da parceria com JD Pantoja: “Acredito muito nessa parceria. Gosto do estilo musical há mais de dez anos, além de amar o idioma espanhol, por ser lindo e sensual”.