Lucca e Mateus lançam single e clipe inspirados em ídolos dos anos 1990

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernanda Merizio)

O duo Lucca e Mateus, que não atribui um gênero específico à identidade musical, ultrapassou a marca de um milhão de visualizações no videoclipe do single mais recente, JBL do Paraguai. A canção composta por Ikaro Andrade, Rodrigo Costa e Léo Souzza, resgata samples do trabalho de ícones brasileiros como Claudinho e Buchecha e do eterno Mamonas Assassinas. Confira o videoclipe da faixa:

Em parceria com a Sony Music, o clipe, roteirizado pela dupla e gravado pela produtora Good Vibes Produções, conta com um tom humorístico e figurinos que remetem a elementos da cultura mexicana/latina. A sonoridade mistura alguns ritmos, mas tem predominância do sertanejo.

“Estamos muito felizes com o resultado. Essa música chegou pra gente lá na época da gravação do DVD Nosso rolê e eu sempre achei muito massa, mas quis colocar algumas referências e arranjos de artistas lá da década de 1980, 1990, de quem sempre fui fã”, explicou Lucca, em nota de divulgação. Já o parceiro Mateus, completou: “O clipe também está muito a nossa cara e com uma energia muito boa. Feliz demais por ver que os fãs estão curtindo”.

Conheça o trabalho da dupla

Lucca e Mateus iniciaram a carreira em 2016 e vêm conquistando espaço recentemente, quando chegaram ao ranking de 50 virais semanais do Spotify, com a canção Explica esse rolê. O objetivo da dupla, desde o início, é seguir um estilo sem rótulos, mesmo sendo do interior, onde o sertanejo predomina. Eles frequentemente misturam ritmos como rap, trap, funk, reggae e trazem nas letras assuntos ousados que, de certa forma, ainda são considerados tabus.

Durante a pandemia, a dupla promoveu lives para os fãs, além de show drive-in e lançamento de singles como Outras vidas, com participação de Léo e Raphael; e Tchau pro ex, com MC Davi. A dupla também intensificou a divulgação do DVD O nosso rolê, gravado em Londrina (PR) e lançado em dezembro de 2019. O projeto traz participações especiais de João Bosco e Vinícius, Léo e Raphael, Mc Hariel e Mano Fler. No repertório do DVD foram gravadas 19 músicas, sendo 15 inéditas e todas autorais. Este ano, em fevereiro, lançaram a faixa Namorar não dá mais, que também conta com clipe no canal oficial no YouTube.