Aparência de filhotes pode diferir (e muito) da fase adulta; veja galeria das fofuras!

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação/Pixbay)

A segunda-feira pode ser um dia cansativo após o término do fim de semana, mas nada como fotos de filhotes fofos para poder relaxar no final do dia. O reino animal é um lugar fantástico, com incontáveis espécies, seja na terra, no ar ou no mar.

Alguns recém nascidos podem se parecer com os pais e alguns ficam difíceis de serem reconhecidos, mas também não deixam de ser fofos.

Veja 10 fotos dos filhotes mais fofos para alegrar o seu dia. Pronto para morrer de amores? Confira abaixo alguns pequenos: