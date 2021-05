Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (18/5)

OQ Oscar Quiroga

Excesso de autoconhecimento



Data estelar: Lua cresce em Leão.



Autoconhecimento, muito bom! Esse movimento responde à advertência escrita no portal de acesso ao Oráculo de Delfos, “conhece-te a ti mesmo”, pois, só com autoconhecimento das vontades, desejos e ações o ser humano que consulta o oráculo poderia decifrar suas enigmáticas sentenças. E lá vamos nós, modernos e contemporâneos, em busca de autoconhecimento. Só que, embaixo dessa frase, em Delfos, estava escrita outra, muito misteriosa, que dizia, “nada em excesso”. Quando, o autoconhecimento se torna excessivo? No exato momento em que negligenciamos a necessária aventura de conhecer as outras pessoas, porque de tanto nos aprofundar no autoconhecimento, esse importante movimento foi se transformando em laboratório de narcisismo, com o Universo inteiro girando em torno do umbigo.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

São tempos de sociabilidade para você, independente do estado do mundo, que ainda impõe o distanciamento. Encontre uma maneira segura de viver seu destino, porque coisas muito interessantes proviriam da sociabilidade.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Hoje é dia de você se livrar de algum assunto que tenha se alastrado por tempo demais e, agora, se torna necessário colocar um ponto final. Faça isso, porém, com delicadeza, para tudo se processar em serenidade.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tão fortes quanto os argumentos que jogam você dentro dos perrengues e conflitos são, também, aqueles que servem para driblar essas condições e se dedicar a aparar as arestas, para tudo se resolver em harmonia.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sem atrair a atenção de ninguém, faça um mergulho em sua alma em busca das decisões que pretende colocar em marcha. O esclarecimento antecipado em torno dessas facilitará muito as coisas, e evitará efeitos colaterais.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Muitas coisas poderiam ser feitas hoje, mas é melhor se focar e tomar alguma decisão independente, sem se afetar demais com as opiniões alheias, para que o precioso tempo da ação não se disperse na multiplicidade.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça o que você quer, mas tenha cuidado de o fazer com discrição, sem chamar a atenção de ninguém para não ter de perder tempo dando explicações. A realização de sua vontade seria dispersada com argumentações.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O entusiasmo acontece a despeito dos inúmeros argumentos que incitam as preocupações. Caberá a você decidir a que dar mais importância, se a esse entusiasmo tolo ou às preocupações cheias de argumentos.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As afirmações vigorosas que você faz interiormente, nessa espécie de diálogo com sua alma, fundamentam todas as atitudes que, depois, você tomará, inclusive inadvertidamente. Preste atenção a essas afirmações.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

No fim, tudo é uma decisão no mundo humano, inclusive a administração das reações que pareceriam impossíveis de conter. Neste momento, você pode se distanciar dos perrengues e se dedicar a aparar arestas.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Use todo o tempo disponível para organizar seus próximos movimentos. Nada deixe ao acaso, planeje, organize, volte a checar tudo que foi idealizado, cada momento há de se adequar ao espírito prático. Em frente.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça a sua vontade. Nem sempre isso é possível nem tampouco oportuno, mas agora você precisa aumentar sua margem de manobra, inclusive para que, no futuro, você não precise explodir. Tudo tem seu tempo.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Como você percebe muito, é maior sua responsabilidade de expressar suas percepções, mas nem sempre você encontra a oportunidade e nem tampouco tem sempre a boa vontade de o fazer. Porém, esse é o destino.