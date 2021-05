A colmeia oferece oficinas de dança, gratuitas e virtuais

CB Correio Braziliense

Residência A colmeia trará cursos em três modalidades - (crédito: Colmeia/ Divulgação)

Como oportunidade em meio à pandemia de desenvolver técnicas corporais e entrar em contato com a dança como expressão artística, terapêutica e recreativa, a residência artística A colmeia vai oferecer oficinas virtuais gratuitas com diversos estilos. Os interessados podem se inscrever a partir desta terça-feira (18/05), pelo site, onde também é possível consultar mais detalhes da programação. Os 50 primeiros inscritos receberão certificado.



As oficinas vão abordar gêneros como dança afro, yoga dance, samba, jazz e vogue, e serão ministradas por 10 professores brasileiros e estrangeiros com múltiplas especialidades e vivências. Ao todo serão disponibilizados vídeo-aulas em 10 módulos divididos em: estudos do corpo; poéticas e movimentos corporais e danças culturais.

Aos inscritos, os módulos serão liberados quinzenalmente na plataforma de aprendizado Moodle. O grande público poderá acompanhar simultaneamente as postagens no canal do YouTube e na página da residência artística.

“As aulas poderão ser usufruídas tanto por quem tem pouca experiência em dança, quanto por pessoas em nível avançado”, esclarece em nota o idealizador do projeto Mateusz Vianna, também conhecido como Sziah. Ele explica que em determinados momentos o instrutor dá orientações para que os mais experientes possam ir além.

Após a experiência, os inscritos participarão da produção de uma videodança fruto dos trabalhos e interações desenvolvidos ao longo do curso. O trabalho conjunto fará a intersecção das múltiplas influências artísticas experienciadas.



A colmeia

Oficinas virtuais de dança. Inscrições a partir de 18 de maio, pelo site da residência artística. Gratuito. sziah.com/colmeia