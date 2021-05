Instituto Tomie Ohtake lança programa de liderança feminina

CB Correio Braziliense

O Cósmicas - programa de lideranças femininas Makro está com inscrições abertas até 5 de junho, pela plataforma do projeto. A iniciativa do Insituto Tomie Ohtake, que tem patrocínio do Makro Atacadista, é desenvolvido com foco em mulheres jovens, de 14 a 21 anos, prioritariamente negras, indígenas, trans e com deficiência, que residam nas periferias da capital paulista e de outras 18 cidades do estado de São Paulo. A plataforma on-line para a interação das participantes com os conteúdos e o pacote de dados de internet serão viabilizados gratuitamente a todas as participantes.

Composto por 16 semanas de atividades, com 112 horas no total, o Cósmicas incluirá aulas on-line, encontros com lideranças femininas inspiradoras e experiências virtuais ligadas a temas como artes, cultura, direitos humanos, ancestralidade, gênero, raça, acessibilidade, entre outros.

As atividades serão ministradas por mais de 30 mulheres inspiradoras, como artistas, educadoras, acadêmicas, ativistas e empreendedoras de grande destaque, entre elas: Adriana Barbosa, criadora do festival Feira Preta, Jandaraci Araujo, gerente de desenvolvimento sustentável do Banco Santander, Macaé Evaristo, vereadora em Belo Horizonte, Priscila Gama, presidente do Instituto Das Pretas e Danielle Rainha, CHRO do Makro Group.

Desenvolver planos de vida, refletir sobre as possibilidades de escolha profissional e projetar perspectivas de futuro alinhadas aos seus interesses e sonhos são algumas das possibilidades que as participantes terão ao longo do projeto. Ao final do programa, serão expostos exercícios poéticos, como vídeos, textos, desenhos e reportagens, criados pelas jovens em uma galeria virtual.

Cósmicas

Programa de liderança feminina. Inscrições até 5 de junho, pela plataforma do projeto. Gratuito. https://www.cosmicas.institutotomieohtake.org.br/