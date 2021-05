Veja o que se sabe das investigações da morte de Mc Kevin

P » Pedro Ibarra*

Mc Kevin: mais de 120 milhões de reproduções no YouTube - (crédito: Reprodução/Instagram)

A promissora carreira de mais um jovem foi interrompida na noite do último domingo. Mc Kevin, da cena funk e trap brasileira, morreu após cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O cantor tinha 23 anos e deixou uma filha do primeiro casamento, Soraya, e a esposa, a advogada Deolane Bezerra.

O caso está sendo investigado pela 16ª Delegacia de Polícia Civil do Rio. As histórias ainda estão desencontradas. A começar pelo fato de Kevin estar hospedado no 11º andar, mas cair do quinto. Informações preliminares dadas à polícia apontam que ele teria tentado pular de uma sacada para outra do hotel.

Contudo, duas histórias seguem linhas diferentes, a primeira contada pela modelo Anny Alves, amiga do Mc, nas redes sociais, em que ele teria tentado fugir para o quarto ao lado, para que a esposa não o visse em um quarto cheio de mulheres. A segunda, que teria tentado pular na piscina do outro quarto e se acidentou. A esposa, amigos e a equipe de produção que trabalhava com o funkeiro prestaram depoimento na madrugada desta segunda-feira.

Mc Kevin, nome artístico de Kevin Nascimento Bueno, estava em ascensão na cena do funk. Natural de Mogi das Cruzes (SP), o artista começou a carreira aos 15 anos com o single Quem é, posteriormente emplacou sucessos como Cavalo de Troia e O menino encantou a quebrada. Mas foi com Vergonha pra mídia que alcançou mais de 32 milhões de plays no Spotify e mais de 120 milhões de reproduções no YouTube.

Em 2021, lançou o álbum Fênix, e vinha tendo bons números. Ele acumulava 1,8 milhão de ouvintes mensais no Spotify, 9,4 milhões de seguidores no Instagram e pouco mais de 500 mil inscritos. Na vida pessoal também estava bem, tendo casado há duas semanas com Deolane Bezerra em cerimônia feita no México.

Repercussão

Famosos de todo o Brasil lamentaram a morte do Mc. A começar por Neymar, que agradeceu todo o apoio que Kevin lhe deu na carreira e contou que eles tinham combinado um encontro nas férias do futebol europeu. “Tenho certeza que ainda te abraçarei e te agradecerei por confiar em mim, na pessoa que eu sou. Vá em paz menino”, escreveu o jogador nas redes sociais.

O cantor era muito ligado ao futebol, além de fã do Neymar, era torcedor do Santos. O clube fez uma homenagem ao Mc. “Muita luz e muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste”, postou o time. O Vasco da Gama também lamentou a morte, mencionando um vídeo em que Kevin falava que admirava o clube. Outros artistas como Ludmilla, Dennis Dj, Mc Brinquedo e Babu Santana também prestaram homenagem ao cantor.

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira