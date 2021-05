CB Correio Braziliense

De volta a mim

De tanto estar

À sua volta

Quase não soube

Voltar para mim

De tanto me procurar

Em seus olhos

Acabei perdendo

O foco... e a fé

De tanto desejo

Desejei por dois

Dividindo meu amor

Com minha ilusão

Tingindo-o de seu,

Perfumando-o

De você

Agora vejo que

O você que me habita

É tão eu que

Desconfio estar

Me apaixonando

Novamente,

E desta vez,

Por mim.

Marina Mara