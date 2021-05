Poliana Abritta lamenta a morte do pai: 'A dor mais doída'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/ Instagram )

A jornalista Poliana Abritta, apresentadora do Fantástico, usou seu perfil do Instagram para anunciar a morte do pai, José Martins Ferreira, aos 76 anos, na última quarta-feira (12/05), vítima de Leucemia.



"A dor mais doída, a despedida mais sofrida... Ai, meu Paizinho... Leva todo o nosso amor", começou escrevendo. A jornalista compartilhou uma homenagem sobre os últimos dias ao lado do pai, que estava hospitalizado: "Depois de alguns dias internado, a barba branca cresceu e eu brinquei: 'Deixa, pai! Tá parecendo o Sean Connery'. Mas o Sean não tinha aqueles olhos verdes... Fez 76 anos no último domingo, Dia das Mães. E eu me peguei chamando ele de filho... O ciclo se fechando... Mas a força dominante do Pai, com 'P' maiúsculo, nunca saiu do lugar", declarou Abritta.

"Guerreiro, não desistiu. Dizia que aquela doença (leucemia) não lhe pertencia. E não pertencia mesmo, pai", continuou a jornalista da TV Globo. A apresentadora ainda completou a homenagem dizendo:

"Seus eram o pasto verdinho, os rios correndo, os bichos. O carteado, as partidas de sinuca, a pescaria, a piada que saía fácil e sem pudor. Tua era a força que renascia a cada dificuldade. Teus são esses filhos que agora choram e riem com as lembranças que ficam," disse Poliana Abritta.

Além da mensagem de despedida, ela também agradeceu à equipe médica que cuidou de José: "E mais uma vez, o meu 'muito obrigada' a todos os médicos, enfermeiros e toda a equipe de profissionais de saúde que estiveram com a gente nessa jornada".

Nos comentários, colegas de profissão consolaram a jornalista: "Meus sentimentos, Poliana. Que essas memórias lindas ajudem a seguir em frente", publicou Fátima Bernardes. "Muito triste. Abraços a todos da família", escreveu Serginho Groisman.