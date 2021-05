Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (19/5)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Percepção, fantasia e ignorância



Data estelar: Lua quarto crescente em Leão fica Vazia das 16h14 até 18h, quando ingressa em Virgem.



É verdade tudo que percebes, mas também é confusão tudo que fantasias e, ainda mais, é ignorância confundir percepção com fantasia. Nasceste com estupendos órgãos de percepção, físicos e sutil, que te habilitam a receber as impressões dos mundos concreto e abstrato e, também, a intervir nesses. Tudo que percebes é verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, tens tua imaginação, e nela se confundem as percepções originais com a produção de fantasias que derivam de inúmeras vertentes, as quais podem ser lindas, artísticas e poéticas, mas são de mentira. E se tu, com o atrevimento que te faz humano, impões tua vontade para que tuas fantasias sejam tomadas como percepções verdadeiras, então, sinto informar, começaste a trilhar o caminho da ignorância.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É um bom momento para colocar sobre a mesa as pautas mais delicadas, na tentativa de encontrar entendimento. A partir desse possível entendimento, tudo será mais fácil para todas as pessoas envolvidas.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Algo muito útil pode ser feito hoje, por isso, escolha no cardápio variado de atividades e necessidades alguma que você considerar mais urgente, ou mais importante, e dedique todo o tempo a resolver. Isso ajudará.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Suavize tudo, drible confrontos, aposte na harmonia. É desnecessário prolongar os perrengues, não importando quão fortes sejam seus argumentos. Procure uma via alternativa a tudo que acontece, ela existe.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É importante que, antes de mais nada, você se esclareça interiormente a respeito das decisões que pretende colocar em prática. Hoje é um bom dia para isso, faça sua viagem interior sem atrair a atenção.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tome decisões independentes, sem se contaminar demais com as opiniões e quereres alheios, os quais são importantes, mas não tanto quando sua própria e livre vontade. Enfatize sua própria vontade neste momento.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É válido e legítimo que você tenha suas pretensões e que não queira compartilhar isso com ninguém, para evitar opiniões impertinentes e até críticas. Mais válido ainda será quando você colocar em prática suas vontades.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para sermos francos, há argumentos tanto para celebrar quanto para se angustiar, e no mais íntimo da alma humana estamos todos sozinhos, tendo de decidir que orientação valorizar mais. É tudo uma decisão.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O diálogo interior é muito importante, porque mesmo que inadvertidamente, serve para dar fundamento e vigor a todas as atitudes que, depois, você vai tomando ao longo da vida. Preste atenção a esse diálogo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Suavizar os ângulos, aparar as arestas, tudo isso está disponível, mas precisa de uma decisão, a de passar através dos perrengues e das reações que esses provocam em você. Tudo é uma decisão, sabia?



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O espírito prático há de tomar as rédeas num dia como hoje, porque se não o fizer, então o tempo passará consumido pela dispersão, o que seria uma pena, tendo em vista a chance de colocar em ordem sua vida.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tudo tem seu tempo certo entre o céu e a terra, e agora é o seu. Por isso, determine interiormente que vontade você quer realizar e dedique seu tempo a construir esse caminho. Isso fará você se sentir melhor.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Expressar suas percepções com a maior clareza possível, esse é o desafio de todos os dias. E você sabe, os humores oscilam e nem sempre sua alma está com essa boa vontade toda de explicar o inexplicável. Tentativas.