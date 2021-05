Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (20/5)

OQ Oscar Quiroga

Aprende a pensar bem



Data estelar: Sol ingressa em Gêmeos; Lua cresce em Virgem.



O atual e imediato passo evolutivo de nossa humanidade reside no aproveitamento de todos os potenciais contidos no sexto sentido de percepção, que é a mente. A mudança de duas importantes estrelas, Alcyone e Regulus, para os signos de Gêmeos e Virgem respectivamente, nos anos 2001 e 2012, mudou o foco da consciência humana do plano físico para o mental, tornando inevitável que, a partir de agora, se quisermos construir uma civilização que proteja e cuide do planeta e das crianças, teremos todos de iniciar um árduo processo de higiene mental, aprendendo a pensar bem e, inclusive, mudar o sistema pedagógico atual para que as crianças na escola aprendam a pensar por si próprias, em vez de engolir o conteúdo produzido anteriormente. O processo é árduo, lento, mas inexorável também. Faz a tua parte, aprende a pensar bem.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Muita coisa para ser conversada, muito mais para negociar, enfim, este é um momento dinâmico onde tudo há de acontecer ao mesmo tempo. Por isso, cabeça fria e no devido lugar, o cenário é complexo, mas é benéfico também.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A margem de segurança que você pretende é bastante ampla e ambiciosa, mas é a que você quer e, por isso, há de ser respeitada, mas também acompanhada de todas as ações pertinentes para a fazer acontecer. É isso.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Todas as iniciativas que você quiser tomar encontrarão neste momento terreno fértil para se desenvolverem da melhor forma possível. Atenção, iniciativas não acontecem por si sós, você deve as colocar em marcha.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora começa aquele momento em que sua alma há de tomar distância de tudo e de todos, para tirar suas próprias conclusões, sem ser contaminada pelo ponto de vista alheio. Tudo para obter a maior objetividade possível.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Um mundo de conexões novas se abre à sua frente, são enormes potenciais que, se bem aproveitados, fundamentarão um caminho sólido de progresso. Tudo em seu tempo, faça tudo com calma, pensando a longo prazo.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tendo ou não a necessária boa disposição que este momento requer, você terá de entrar no palco a desempenhar seu papel da melhor maneira possível, porque não haverá como driblar o cumprimento das obrigações. Em frente.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Importante mesmo é que sua mente se amplie todos os dias, incluindo pontos de vista que, até recentemente, teriam parecido inaceitáveis. Hoje em dia, algo ser inaceitável é, quase sempre, estreiteza.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

De repente, fica tudo muito claro para você. No entanto, você faria bem investigando a fundo suas certezas, para não tropeçar com algumas fantasias que ignoram a realidade dos fatos, e teimam em certezas impalpáveis.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nada há de mais valioso entre o céu e a terra para um ser humano do que a construção de um bom relacionamento. Isso não cai do céu como presente, é uma construção com passos definidos e etapas ineludíveis.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há tantos instrumentos disponíveis e tantas potencialidades que você poderia explorar e se dar muito bem com elas, que seria uma pena você se acomodar e repetir por inércia tudo que você já sabe fazer. Em frente.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para você ter margem suficiente de manobra para fazer o que deseja sem, no entanto, deixar de atender às necessidades do dia a dia, só falta manter a alma leve e alegre a maior parte do tempo. Isso facilita tudo.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Suas visões são sagradas, mas você precisa as distinguir das fantasias que não valem nada. Esse é um importante, e muito valioso processo de discernimento, do qual você não deve fugir. Seu destino depende dele.