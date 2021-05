Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (21/5)

OQ Oscar Quiroga

Alegria



Data estelar: Sol e Júpiter em quadratura; Lua Vazia das 16h57 até 22h36, quando ingressa em Libra.



Que a Graça da Vida de todas as vidas esteja contigo e que coroe teu ânimo com alegria. Como parte importante do processo de higiene mental que começou no terceiro milênio de nossa humanidade, a aproximação às experiências espirituais não se dará mais através da dor, mas da alegria. Nada mais espiritual do que a alegria! Ela é a virtude que sintoniza tua presença individual com conjuntos mais amplos e abrangentes de experiência, para que participes da grandeza sem que ela te destrua, por não teres ainda corpos desenvolvidos para suportar uma carga de vida mais abundante circulando através de ti. Diminui o tempo de tua dor, de tuas culpas, de teus remorsos, e aumenta intencionalmente a cada dia, o tempo de regozijo, de alegria.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Está tudo bem, porque você faz estar tudo bem. E o contrário também vale, está tudo perturbado quando sua alma entra em estado de perturbação. Procure, por isso, deter as rédeas dos seus estados de ânimo.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seria tudo mais fácil se você tivesse o total controle de sua vida, mas nesta parte do caminho isso não está disponível. Agora você precisa dividir seu caminho e também o bolo dos recursos com outras pessoas.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Hoje é a alegria, amanhã é a perplexidade, os estados de ânimo se alternam com velocidade estonteante, é uma vertigem só a cada dia. Sua alma tem capacidade de navegar nesse ritmo, faça uso de suas potencialidades.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Mesmo que muita coisa seja diferente do jeito que você preferiria que fosse, ainda assim isso não lhe dá suporte para que argumente com ansiedade a respeito do futuro. As coisas vão se acertando e mudando para melhor.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Apesar de nada ser do jeito que você faria, mesmo assim é possível perceber que há avanços significativos. Entenda, o mundo não é nem nunca mais será o mesmo de antes, por isso, é tudo muito diferente para todas as pessoas.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O sinal mais claro de desenvolvimento espiritual é quando a alma se torna capaz de celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio. A compaixão não se pratica diante do sofrimento, ela também é a partilha da alegria.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As perspectivas mudam a cada momento e isso provoca ansiedade, porque não lhe dá descanso, o tempo inteiro você precisa se renovar, reinventar. Pois bem, siga nessa linha, evite resistir ao que seja inevitável.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O prazer, o divertimento, os bons momentos, tudo isso é disponível, mas você precisa ter em mente a partilha dessas condições, se importando com o bem-estar alheio com a mesma força com que se importa com o seu.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A manutenção de tudo funcionando bem e o resultado satisfatório, essas são as condições que garantem que a alegria circule à solta através dos relacionamentos que sua alma considera significativos.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

São muitas pequenas mudanças que precisam ser adotadas para que sua rotina deixe de ser uma dimensão em que sua alma se acomodou, e começar a lhe brindar com suporte para se lançar à aventura de viver. Em frente.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Insista, porque apesar de algumas tentativas não terem sido bem-sucedidas, isso não significa que seja melhor desistir e jogar tudo para o alto. Insista, porque o ardor de seu coração não há de ser negligenciado.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Preserve o dinamismo, mantenha tudo em movimento, porque se isso, por um lado, provocar inúmeras pequenas e grandes mudanças, pelo outro servirá para evitar que você se acomode em situações inferiores ao merecimento.