Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (23/5)

A ciência da meditação



Data estelar: Lua cresce em Libra.



O Universo é um formidável sistema de distribuição de Vida, cujo fluxo será maior ou menor, construtivo, preservador ou destrutivo, de acordo com o tipo de conexão que as diversas entidades, de tamanho infinito e infinitesimal, consigam fazer. A ciência da meditação é o prístino exercício de conexão que serve ao propósito de regular a distribuição de Vida, por isso, não é uma prática individual, é a prática que sincroniza o indivíduo com conjuntos maiores e mais abrangentes de experiência, com o intuito de servir ao propósito universal e eterno. A Lua Cheia de Vesak, que acontece nesta semana próxima, é o momento do ano em que diversos grupos, deste planeta e de outros sistemas solares, sincronizam suas meditações para abrir a comporta, e vida mais abundante possa circular por aqui.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As pessoas que servem a você de referência precisam ser bem tratadas, porque é com elas que seu caminho é trilhado. Nada de atropelos, nada de passar por cima, é uma questão de companheirismo. É assim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Faça pouco, mas faça bem, se concentre nas pequenas tarefas que, se bem realizadas, preservam o bom funcionamento de tudo o mais, porque são fundamentais. Nada de enorme para hoje, só a boa e velha rotina. Aí sim.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Um pouco de divertimento a despeito de quaisquer agruras, é assim que a alma vai se equilibrando na corda bamba existencial, no meio de um mundo que não dá sinais de melhora. Em frente, divertimento é tudo de bom.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Um ótimo dia para arrumar seu espaço em busca de conforto e segurança, condições indispensáveis para colocar também em ordem o espaço interior. Você pode fazer isso a sós ou se acompanhando de pessoas queridas.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Um bom dia para colocar as conversas em dia, com ânimo e bom humor, se distanciando de quaisquer argumentações que estimulem atitudes dramáticas. Tome distância do drama, é perda de tempo, há muito mais o que fazer.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ocupar-se com as questões financeiras para se organizar e ajustar orçamento, isso é propício. Preocupar-se e aumentar a ansiedade, isso não é propício nem hoje nem nunca. Faça o necessário, mantenha a mente sob domínio.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tome alguma atitude, mesmo que errada, porque pelo menos o erro dará a você a vantagem de o consertar e, depois, acertar. Porém, nada disso aconteceria sem alguma iniciativa, sem alguma atitude concreta. Em frente.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para enxergar com objetividade os assuntos que inquietam sua alma, o melhor a fazer é tomar distância, porque só assim você obterá uma visão abrangente, sem se contaminar com os quereres e fantasias. Objetividade.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Socializar é imprescindível, mas tendo o cuidado de o fazer com pessoas que lhe brindem com simpatia e afeto, porque de outra maneira a socialização seria um tiro que sairia pela culatra. E você não quer isso.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar de ser domingo, é propício fazer algo para que seus principais projetos de vida se aproximem da realização. Pode não ser grande coisa, apenas um esboço do que virá, mas é preciso fazer alguma coisa.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Visualize seu futuro e se projete mentalmente nessa direção. Evite cometer o equívoco de achar que esse exercício deva ser evitado só porque, como efeito colateral, possa lhe trazer um pouco de ansiedade. E daí?



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A melhor atitude para este momento é o atrevimento, porque essa qualidade fará você aproveitar suas visões do futuro e se projetar mental e fisicamente a elas. O resto será o caminho iniciado com tal atitude. Em frente.