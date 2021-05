CB Correio Braziliense

A série tem como base a mitologia nórdica - (crédito: Divulgação)

A Netflix divulgou nesta terça (18/5) o trailer oficial da 2ª temporada de Ragnarok. O vídeo mostra os personagens em várias batalhas diferentes. Além de muita ação e aventura, a continuação da série traz novos personagens, reviravoltas e traições.



A segunda temporada deve continuar com a narrativa de Magne, interpretado por David Stakston, na busca por novos aliados. Com influências da mitologia nórdica, a história tem ênfase no drama ecológico vivido por uma cidade norueguesa, extremamente poluída e ameaçada pelo iminente derretimento das geleiras. A trama é uma alusão ao fim do mundo, chamado Ragnarok.

Além de David Stakston, o elenco da série conta com Theresa Frostad Eggesbø, Herman Tømmeraas e Jonas Strand Gravli. A primeira temporada está disponível na Netflix e conta com seis episódios de uma hora cada.