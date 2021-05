Sessão da tarde: ‘Encontro de amor’ é exibido nesta quarta-feira (19)

CB Correio Braziliense

(crédito: Columbia Pictures/Divulgação)

Durante um evento do hotel em que está hospedado, Christopher Marshall, herdeiro de uma família milionária e conhecida dos Estados Unidos, se interessa por Marisa Ventura. Após iniciarem um romance, os dois descobrem que vivem realidades muito diferentes. Este é o enredo de Encontro de amor, filme exibido na Sessão da tarde desta quarta-feira (19/5).

Quando Marisa revela para Marshall que não está hospedada no hotel, mas na verdade trabalha lá como camareira, o casal tenta aprender a lidar com as diferenças para que a união dê certo.

Inspirado na história de John Hughes, o longa de 2002 é protagonizado por Jennifer Lopez e Ralph Fiennes.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LVCurfnTUjo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>