Projeto Filhos da Terra participa de financiamento coletivo do BNDES

CB Correio Braziliense

(crédito: Eraldo Peres)

O projeto Filhos da Terra foi selecionado para campanha de financiamento coletivo através do edital Matchfunding BNDES+. Criado com o objetivo de pesquisar e documentar através de fotos e vídeos a diversidade cultural das diferentes regiões do Brasil, o projeto tem que atingir a primeira meta de R$ 25 mil até o dia 16 de junho.

A colaboração funciona da seguinte forma: a cada um real doado, o BNDES doa dois reais, até atingir a primeira meta, R$ 25 mil. Caso a meta não seja alcançada, o valor é devolvido para cada colaborador.

Finalista do prêmio Rodrigo Melo Franco do Iphan, o projeto idealizado pelo fotógrafo Eraldo Peres e realizado pelo Coletivo Lente Cultural apresenta os bastidores de festas tradicionais, desde a confecção de fantasias, até o momento de apresentação.

Atualmente o projeto criou a Plataforma Rede Cultura Game, com o objetivo de divulgar o conteúdo produzido para gerações mais novas, com cadernos de cultura com fotos e documentários em vídeo.

Para colaborar, basta acessar o site do projeto. Os colaboradores serão recompensados, de acordo com o valor, om brindes que vão desde imãs de geladeira, canecas personalizadas com fotografias exclusivas do projeto e adereços usados por grupos folclóricos até lives interativas com os Mestres do Maracatu, Congada e outras manifestações culturais.



Serviço:

Matchfunding BNDES+

Projeto Filhos da Terra

benfeitoria.com/filhosdaterra

Data: de 17 de maio a 16 de junho